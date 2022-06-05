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Best dry white Bordeaux 2021 wines tasted en primeur
Dry white Bordeaux 2021
Average yields:
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Bordeaux Blanc: 41.2hl/ha. A decrease of 12% from 2020.
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Pessac-Léognan white: 38.6hl/ha. A decrease of 18% from 2020.
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Graves white: 30.0hl/ha. A decrease of 24% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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See the top-scoring 2021 en primeur wines from small appellations
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