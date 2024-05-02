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Bordeaux 2023 market analysis: Lafite Rothschild released

Merchants and analysts have reacted warmly to the release price of Château Lafite Rothschild 2023, which has been tipped by Decanter as a potential 100-point wine, as other Domaines Barons de Rothschild (DBR) wines also make their debuts in this year’s en primeur campaign. 
Chris Mercer Chris Mercer

Château Lafite Rothschild 2023 has been released en primeur at €396 per bottle ex-négociant, down 31.7% on the opening price of the first growth’s 2022 vintage last year, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade.

UK-based merchants offered the wine at £4,920 per 12-bottle case in bond (IB), as Lafite helped to set a tone for significant price cuts, year-on-year, in week one of the Bordeaux 2023 en primeur campaign. 

Decanter’s Georgie Hindle gave Lafite 2023 a score range of 98 to 100 points after tasting a barrel sample of the young wine.

A clear contender for wine of the vintage,’ Hindle wrote in her tasting note – part of a full report on the Bordeaux 2023 vintage that is set to be published on Decanter Premium on Friday 3 May.

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