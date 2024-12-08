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An interview with Château Margaux’s Alexis Leven-Mentzelopoulos

The new CEO of family-run Médoc first growth Château Margaux interrupted his busy schedule to reflect on his path to the top job, and his plans for the estate’s future direction.
Georgie Hindle Georgie Hindle

At just 30 years old, Alexis Leven-Mentzelopoulos stepped into a role that most could only dream of: CEO of a Bordeaux first growth estate – the family-owned, centuries-old Château Margaux no less.

It would be easy to assume that he was guaranteed this role, groomed to take over and freely ‘given the keys’, as it were, by his mother Corinne Mentzelopoulos, who was at the helm of the property for 43 years before retiring in 2023.

But that’s not how the story goes, and he exhibits no sense of ego or flippancy when it comes to his task.

‘Château Margaux has been part of my life since I can remember,’ Alexis says when we catch up with him, a year on from his promotion. ‘But I wasn’t forced into continuing the family business – if anything it was the opposite.’

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