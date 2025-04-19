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The Bordeaux 2024 growing season: Punch by punch

Georgie Hindle takes a detailed look at the 2024 growing season in Bordeaux, laying out the challenges growers faced.
Georgie Hindle Georgie Hindle

The Bordeaux 2024 growing season was extremely challenging right from the start, due to excessive rainfall from winter through spring of 2023/2024.

These tricky conditions continued throughout the spring and summer, right up to harvest.

Our Bordeaux editor, Georgie Hindle, explores the growing season through its various stages and lays out the details of what happened and when.

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