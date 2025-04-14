{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWFkYzQ3ZWJhN2NmOTM5ODViN2Y2MWMzOTQ5MTM3MjNkYzYwOGI2YWIwNTVmNWM4MmU4YjFjMjkwNjRlMDVhZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2024: Weather & growing conditions

As the official Bordeaux 2024 en primeur week gets underway, we look back to last year’s rollercoaster growing season – a gauntlet of wild weather that pushed winemakers to their limits.
Georgie Hindle Georgie Hindle

It’s fair to say the Bordeaux 2024 vintage was a demanding one. It was a brutal year, dubbed a ‘war’ by one winemaker, testing the resolve of even the hardiest vigneron.

It was defined by extreme weather swings that necessitated quick reactions, financial investment, increased labour and a bit of luck.

A record-breakingly wet winter, a bit of frost, a mildew-heavy spring, a fortuitously dry summer, and unwelcome September rains shaped a vintage that required relentless vigilance and technical precision.

To follow all of Decanter’s comprehensive en primeur coverage, subscribe to Premium today with the code BORDEAUX24 for 20% off an annual subscription

Stay tuned for more articles on the Bordeaux 2024 vintage, including; the weather month by month; exact yields across the region and within specific appellations; an overview of the wine styles and the market conditions against which these wines will be offered.

Related articles

Bordeaux 2022: Wines from a superb vintage revisited in bottle

Price cut talk as Bordeaux 2024 en primeur tastings start

Five Bordeaux vintages to drink now

Latest Wine News