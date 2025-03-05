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Bordeaux 2022: Wines from a superb vintage revisited in bottle

A paradoxical year given the extreme conditions and resulting quality, yet the wines from the 2022 vintage in Bordeaux are consistent and pleasurable, offering plenty of immediate enjoyment and long-term cellaring ability, even at the value end.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Compiling the in-bottle report is a fascinating experience. Readers may find it overkill that we taste roughly 900 wines, prepared for early assessment in the April after harvest, and then taste the same wines again only 20 months later.

It’s mostly dictated by Bordeaux’s en primeur system, which allows for the purchase of and investment in wines whose barrel-maturation is as yet incomplete, but it’s a remarkable exercise in tracking a wine’s early progress.

Scroll down to see notes and scores of a selection of top red wines from Bordeaux 2022

Bordeaux 2022: Highlights of the vintage from Decanter‘s Bordeaux Regional Editor

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