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Expert’s choice: Moulis & Listrac

They may not hog the headlines in the way that Bordeaux’s glitzier sub-regions do, but these twin appellations on the Left Bank are home to many reliably excellent and top-value clarets.
Georgie Hindle Georgie Hindle

As the two smallest communal appellations in the Médoc region, after the big four of St-Estéphe, St-Julien, Pauillac and Margaux, Moulis and Listrac may not carry the same name recognition or prestige as their more famous neighbours on Bordeaux’s Left Bank, but these are the places to look for happy, characterful and food-friendly wines at accessible prices (often under or around £20 per bottle).

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