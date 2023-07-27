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Expert’s Choice: Terra Alta

On the Catalan side of the border with Aragón, this lesser-known region deserves more recognition for its bright, fresh wines that beautifully capture the Mediterranean climate.
Beth Willard

Visiting a Spanish winemaker in the south of Spain recently, I had driven down to see her from Terra Alta. She asked, ‘Where?’, and I repeated, Gandesa in Terra Alta. Again she queried, where?

If a Spanish wine industry professional is not clear on the region’s location, it’s hardly surprising that there are still far too few wines from Terra Alta in foreign markets. That’s such a shame, and I’ll tell you why.

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