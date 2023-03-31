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PREMIUM

Expert’s choice: Graciano, Mazuelo & Maturana

Tempranillo remains the signature grape of Rioja, yet other red varieties play a key role in blends – and these three are increasingly making their mark as single varieties.
Amaya Cervera

Once used as mere support for Tempranillo, the red varieties Graciano, Mazuelo and Maturana now have a voice of their own. They may be a little more challenging than the versatile, charming Garnacha, but changing conditions resulting from climate change, coupled with the thirst for something different, are driving a new breed of varietal reds in Rioja.

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Tasting notes and scores for 18 Graciano, Mazuelo & Maturana wines to try

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