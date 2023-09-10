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Expert’s choice: Uruguay

A strong coastal character runs through many of the wines of this small but welcoming South American nation. Tannat is its red calling card, and Albariño is coming up fast among the whites.
Patricio Tapia Patricio Tapia

Like opening the windows to let in the cool ocean breeze: that has been the effect that new vineyards in Maldonado Bay – the point on the southern coast where the Rio de la Plata estuary meets the south Atlantic – have had on Uruguayan wine. The region now produces whites and reds from vines no more than 20 years old, all influenced by the fresh presence of the Atlantic.

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