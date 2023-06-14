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PREMIUM

Best dry white Bordeaux 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the best en primeur white wines from 2022 revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Dry white Bordeaux 2022

Average yields:

    • Bordeaux Blanc: 42.3hl/ha up slightly from 41.2hl/ha in 2021 which was a decrease of 12% from 2020.
    • Pessac-Léognan white: 31.5hl/ha down from 38.6hl/ha in 2021 which was a decrease of 18% from 2020.
    • Graves white: 35hl/ha, up from 30.0hl/ha in 2021 which was a decrease of 24% from 2020.
    • Entre-deux-Mers: 43hl/ha,

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