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Best dry white Bordeaux 2022 wines tasted en primeur
Georgie Hindle
Dry white Bordeaux 2022
Average yields:
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Bordeaux Blanc: 42.3hl/ha up slightly from 41.2hl/ha in 2021 which was a decrease of 12% from 2020.
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Pessac-Léognan white: 31.5hl/ha down from 38.6hl/ha in 2021 which was a decrease of 18% from 2020.
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Graves white: 35hl/ha, up from 30.0hl/ha in 2021 which was a decrease of 24% from 2020.
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Entre-deux-Mers: 43hl/ha,
What you find from the 2022 wines
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See the top-scoring 2021 en primeur wines from small appellations
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