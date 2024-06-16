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Expert’s choice: Fronsac & Canon-Fronsac

The Right Bank spotlight typically falls elsewhere, but choose wisely and these two sister appellations provide excellent Merlot-based enjoyment – without the eye-watering prices.
Chris Wilson Chris Wilson

When it comes to getting bang for your buck on Bordeaux’s Right Bank, many in the know choose to start in the appellations of Fronsac and Canon-Fronsac.

Situated 35km northeast of Bordeaux and 4km northwest of Libourne, these Merlot-centric sister sub-regions are inevitably overshadowed by their renowned Right Bank neighbours St-Émilion and Pomerol, and the wines have generally lower price tags as a result – despite similar soil types and taste profile.

Scroll down to see tasting notes and scores from these overlooked Bordeaux regions

Lin Liu MW picks Fronsac & Canon-Fronsac wines to try:

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