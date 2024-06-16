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Expert’s choice: Fronsac & Canon-Fronsac
Chris Wilson
June 16, 2024
When it comes to getting bang for your buck on Bordeaux’s Right Bank, many in the know choose to start in the appellations of Fronsac and Canon-Fronsac.
Situated 35km northeast of
and 4km northwest of Libourne, these Merlot-centric sister sub-regions are inevitably overshadowed by their renowned Right Bank neighbours St-Émilion and Pomerol, and the wines have generally lower price tags as a result – despite similar soil types and taste profile. Bordeaux
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Lin Liu MW picks Fronsac & Canon-Fronsac wines to try:
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