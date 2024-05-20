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Bordeaux 2004: A 20-year retrospective

Charles Curtis MW returns to the Bordeaux 2004 vintage and finds a selection of wines that frustrate, intrigue and delight in equal measure.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

‘Drink the small wines in the great years and the great wines in the small years’, is received wisdom in the wine collectors. A recent horizontal of the 2004 Bordeaux vintage suggests there might be a blade of truth to this old saw.

Tasting through the wines of the 2024 vintage from Bordeaux points up many of the region’s contradictions: some very good wines still show ageing potential, and others are less successful and appear long past their prime. Some demonstrate modern technique and style, while others seem to come from another era.

One overarching theme is evident – there is a lack of consistency, with delicious wines and less successful ones from both the Right Bank and the Left Bank. There is another overall theme, however – the 2004 wines, when available, are often inexpensive and excellent value, warranting a look from value-conscious wine lovers.

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