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Château Margaux vertical: 1928-2010

Through the lens of 17 memorable vintages, Charles Curtis MW charts the garlanded history of Château Margaux, one of Bordeaux's most refined first growths.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Château Margaux has long been an enigma to me. It has a very high proportion of Cabernet Sauvignon in its vineyards—more than any other first growth save Château Latour—and Cabernet often dominates the wine.

Both the 2000 and 2010 vintages are 90% Cabernet. Yet despite the preponderance of this grape, the word that springs most readily to mind in describing the wines of this château is ‘finesse’.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s notes and scores for 17 vintages of Château Margaux

See Charles Curtis MW’s notes and scores of 17 Château Margaux wines

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