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September fine wine releases on La Place de Bordeaux 2023

Bordeaux’s long-established marketplace increasingly represents top wines from celebrated producers around the world. Below, we highlight debuts in September 2023 and bring you tasting notes on many of the new releases, as well as analysis on what the expansion of 'La Place' means for the fine wine market.
Georgie Hindle Georgie Hindle

La Place de Bordeaux’s September 2023 international releases campaign is underway as France begins its official ‘rentrée’ at the end of the summer holidays.

More than 110 fine wines will be released in the coming weeks, as part of the ‘beyond Bordeaux’ release season run by the city’s famous négociants.

New vintages of historic and vaunted California names will join the best of Chile and Argentina, along with other top wines from around the world and elsewhere in France. Things have developed considerably since Chile’s Almaviva and Napa Valley’s Opus One joined La Place de Bordeaux in 1998 and 2004 respectively.

Scroll down to see the top-scoring Place de Bordeaux September releases for 2023

September releases 2023: Top La Place de Bordeaux launches

Wines are listed in style order: sparkling, white, red and sweet by score

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