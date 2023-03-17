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Place de Bordeaux March 2023 releases: from 100-point Napa to Italian gems

Napa Valley’s highly regarded Promontory 2018 and debuts from top-rated Italian wines are among the international fine wine releases via La Place de Bordeaux this month, all tasted and rated by Decanter.
Chris Mercer Chris Mercer

Merchants making up La Place de Bordeaux distribution system are continuing to take on new fine wines from around the world and the latest round of ‘beyond Bordeaux’ international releases has arrived in March 2023.

In Bordeaux itself, this month has marked the first release of Château Latour 2015 and is set to also see Château d’Yquem 2020’s market debut on the 23 March (tasting note coming soon).

Yet the rise of both March and September as key release periods for international wines sold via La Place de Bordeaux increasingly gives collectors and drinkers plenty to consider.

See our round-up of debut releases below, including insight into the wines and background on the market.

Scroll down to see our top-scoring international fine wine releases via La Place de Bordeaux in March 2023

See the full March 2023 releases score table here

Place de Bordeaux March 2023 releases: top scorers 

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