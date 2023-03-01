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First taste: Fleur de Miraval ER3

Elizabeth Gabay MW tastes and rates the newly released, third iteration of Fleur de Miraval Champagne, ER3, finding it 'more vibrant and freshly youthful than ER1 and ER2'.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

It comes as no surprise that many Champagne houses have invested in Provence, with their similar marketing image of luxury, lifestyle and quality. Brad Pitt and Marc Perrin moved in a slightly different direction, starting with a Provence rosé and then taking their passion for rosé to Champagne.

Scroll down to see the tasting note and score for Fleur de Miraval ER3

Fleur de Miraval ER3 tasted and rated:

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