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Champagne crusader Pierre Péters: producer profile
Simon Field MW
September 4, 2021
Rodolphe Péters describes himself as a ‘
crusader’. His mission? To demonstrate the incredible diversity of blanc de blancs Champagne, with an emphasis on wines which, although nominally labelled as non-vintage, are in fact exceptionally complex multi-vintage blends. Champagne
There is nothing new here of course – think Krug Grande Cuvée or Laurent Perrier Grand Siècle – but Rodolphe’s particular contribution has focused on the use of a Perpetual Reserve, itself aged in differing containers to engender further complexity.
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Having initiated the concept in 1997, Rodolphe was one of the first in the region to enrich his base cuvée in this way. It’s oft imitated now, but that is the way with success stories.
His flagship Cuvée de Reserve is made up of 50% base wine (currently from the heady vintage of 2018) and 50% Reserve Wine, and is dosed at 6g/L.
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