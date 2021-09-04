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Champagne crusader Pierre Péters: producer profile

Sixth-generation owner Rodolphe Péters is passionate about blanc de blancs, and continues to innovate at his family Champagne house, discovers Simon Field MW.
Simon Field MW Simon Field MW

Rodolphe Péters describes himself as a ‘Champagne crusader’. His mission? To demonstrate the incredible diversity of blanc de blancs Champagne, with an emphasis on wines which, although nominally labelled as non-vintage, are in fact exceptionally complex multi-vintage blends.

There is nothing new here of course – think Krug Grande Cuvée or Laurent Perrier Grand Siècle – but Rodolphe’s particular contribution has focused on the use of a Perpetual Reserve, itself aged in differing containers to engender further complexity.

Scroll down for Simon Field MW’s Pierre Péters tasting notes and scores

Having initiated the concept in 1997, Rodolphe was one of the first in the region to enrich his base cuvée in this way. It’s oft imitated now, but that is the way with success stories.

His flagship Cuvée de Reserve is made up of 50% base wine (currently from the heady vintage of 2018) and 50% Reserve Wine, and is dosed at 6g/L.

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