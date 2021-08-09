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30 top rosé Champagnes to sip this summer

Who doesn’t love a glass of chilled pink fizz? We recommend our expert pick of wines to enjoy over the holidays, while Andy Howard MW explains how rosé Champagnes are made – and why it’s more expensive than the regular stuff.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Rosé Champagnes are so widely available today that it’s hard to believe volume production is a relatively recent phenomenon.

Just 15 years ago, rosé accounted for just 3% of total Champagne output – today the figure sits close to 15%. This reflects the increase in rosé wine consumption across the board and, within sparkling wine, Champagne leads the way as the source for the world’s best (and most expensive) pink wines.

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Rosé Champagne in fact dates back several hundred years. Moët & Chandon first produced rosé (called ‘rozé’) after an order from Napoleon for a pink fizz; Veuve Clicquot launched its first rosé Champagne in 1818. Rosé now accounts for 20% of Moët production, up from just 2% a decade ago.

30 great NV and vintage rosé Champagnes to enjoy this summer

The wines are listed in score order starting with non-vintage then vintage

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