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PREMIUM

Investing in Champagne: spotlight on prospects

Pick the right names and vintages, and Champagne can offer solid returns, as seen in a sound market performance in the early part of 2021.
Chris Mercer Chris Mercer

Top blends hit the mark

Champagne’s recent fine wine market performance, backed by an exciting run of releases, has thrust the region further into the spotlight. A select band of vintage prestige cuvées at the very top end of the market have been firmly in the sights of savvy collectors.

UK merchant Goedhuis & Co said in its Q1 2021 fine wine market report that Champagne ‘has been on a quiet bull-run for the past five years’.

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