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PREMIUM

Collector’s Guide: Left Bank Bordeaux

This in-depth guide covers the dynamics of the Bordeaux fine wine market including the top Left Bank Bordeaux vintages to know and wine estates to have on your radar as well as advice on building a cellar and the key things to consider when buying on release.
Chris Mercer Chris Mercer

Bordeaux’s Left Bank remains a cornerstone of the fine wine market, and the sheer number of long-lived red wines alone still represent a treasure trove for collectors.

Yet Bordeaux winemaking is also more dynamic than might be assumed. This report focuses on Left Bank reds and draws on previous exclusive reporting for Decanter Premium subscribers to highlight elements of that dynamism. It also offers an introductory guide to some of Bordeaux’s fine market dynamics.

Market Fundamentals

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Report by Chris Mercer for Decanter Premium. A freelance journalist and former editor of Decanter.com, Chris has written about the global fine wine market for more than a decade

Disclaimer

Please note that this report has been published purely for informational purposes and does not constitute financial or investment advice.The report includes Wine-Searcher monthly global average retail prices in US$ to provide a consistent point of comparison, as well as data and opinion from other trade sources. All of this information is subject to change, and the prices and availability of wines cited will vary between countries, currencies and retailers. Decanter and the editorial team behind this report do not accept liability for the ongoing accuracy of its contents. Seek independent and professional advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets. Please be aware that prices can go down as well as up.

See also

Collector’s guide: The rise of Piedmont
Collector’s guide: Napa Valley wine

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