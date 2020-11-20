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PREMIUM

New collector’s guide: Exploring Napa Valley

From the price trajectory of top-tier Cabernets to merchant advice on approaching the market, here are some of the key things to think about if you're considering where to begin.
Chris Mercer Chris Mercer

Napa Valley may only provide around 4% of California’s grape harvest, but even some merchants admit it’s difficult to keep track of all the wines being made; from exciting, niche varietal bottlings to the sheer breadth of Cabernet Sauvignon-driven styles.

You’ll find plenty of tasting notes and ratings on Decanter Premium, including Matthew Luczy’s first look at Napa Valley 2018 wines across the region’s American Viticultural Areas.

But we’ve also created an introductory guide to provide inspiration for collectors looking to get more involved in the Cabernet-dominant wines of Napa, including:

  • Merchant and analyst commentary approaching the market
  • Top names to know
  • A closer look at prices
  • Investment potential of top-tier wines

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Edited extract: Approaching the market

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