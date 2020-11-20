{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDY1OWI1ODVjODEwY2RiNDMyY2VkOTA1MTY1ZGEwNjZhNTU2Njc0MzczZjJlNjgyZjExMTA2OTliZjViMTAzZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
New collector’s guide: Exploring Napa Valley
Chris Mercer
November 20, 2020
Napa Valley may only provide around 4% of California’s grape harvest, but even some merchants admit it’s difficult to keep track of all the wines being made; from exciting, niche varietal bottlings to the sheer breadth of Cabernet Sauvignon-driven styles.
You’ll find plenty of tasting notes and ratings on Decanter Premium,
across the region’s including Matthew Luczy’s first look at Napa Valley 2018 wines . American Viticultural Areas
But we’ve also created an introductory guide to provide inspiration for collectors looking to get more involved in the Cabernet-dominant wines of Napa, including:
Merchant and analyst commentary approaching the market
Top names to know
A closer look at prices
Investment potential of top-tier wines
Premium members: Get the full report exclusively via the Decanter Premium app.
If you haven’t upgraded your Premium subscription to include the app yet, please contact support@decanter.com
Edited extract: Approaching the market
{"content":"PHA+VGhpbmdzIGhhdmUgY29tZSBhIGxvbmcgd2F5IHNpbmNlIERpYW1vbmQgQ3JlZWvigJlzIEFsIEJyb3Vuc3RlaW4gcmVsZWFzZWQgaGlzIExha2UgVmluZXlhcmQgQ2FiZXJuZXQgMTk3OCBhdCAkMTAwLWEtYm90dGxlLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5TZXZlcmFsIGhpZ2hseSByZWdhcmRlZCwgc21hbGwtcHJvZHVjdGlvbiDigJhjdWx04oCZIHdpbmVzIGNvbW1hbmQgbG9mdHkgcHJpY2VzIHRvZGF5LiBOYW1lcyBsaWtlIFNjcmVhbWluZyBFYWdsZSBhbmQgSGFybGFuIEVzdGF0ZSBjYW4gYmUgZm91bmQgYXQgaGlnaGVyIHByaWNlcyB0aGFuIEJvcmRlYXV4IGZpcnN0IGdyb3d0aHMsIGZvciBpbnN0YW5jZS48L3A+CjxwPkFjY29yZGluZyB0byA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LndpbmUtc2VhcmNoZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PGVtPldpbmUtU2VhcmNoZXI8L2VtPiBmaWd1cmVzPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgdGhlIGF2ZXJhZ2UgZ2xvYmFsIHJldGFpbCBwcmljZSBvZiBhIOKAmEJvcmRlYXV4IHJlZCBibGVuZOKAmSBmcm9tIE5hcGEgVmFsbGV5IGhhcyByaXNlbiBieSBhcm91bmQgMzAlIGluIHRoZSBsYXN0IGZpdmUgeWVhcnMsIHRvIGF2ZXJhZ2UgJDE5MyBwZXIgYm90dGxlIGV4LXRheCBpbiBTZXB0ZW1iZXIgMjAyMC48L3A+CjxwPlRoZXJlIGFyZSBwbGVudHkgb2Ygb3B0aW9ucyBmdXJ0aGVyIGRvd24gdGhlIHByaWNlIGxhZGRlciwgc2F5IG1lcmNoYW50cy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJhJZiB5b3XigJlyZSBhIHNhdnZ5IHNob3BwZXIgdGhlcmUgYXJlIGdyZWF0IHdpbmVzIHRvIGJlIGhhZCBhbmQgeW91IGRvbuKAmXQgaGF2ZSB0byBzcGVuZCBhbiBhYnNvbHV0ZSBmb3J0dW5lLOKAmSBzYWlkIFJ5YW4gV29vZGhvdXNlLCBkb21lc3RpYyB3aW5lIGJ1eWVyIGF0IHRoZSBDYWxpZm9ybmlhLWJhc2VkIG1lcmNoYW50IEsmYW1wO0wuIEFyb3VuZCAkNDAgdG8gJDUwIGNhbiBiZSBlbm91Z2ggdG8gZ2V0IGEgZ3JlYXQgYm90dGxlLCBoZSBhZGRlZC48L3A+CjxwPk9uZSBleGFtcGxlIGluIHRoaXMgYXJlYSBpcyBTbWl0aC1NYWRyb25lLCBmb3VuZGVkIGluIE5hcGEgVmFsbGV54oCZcyBTcHJpbmcgTW91bnRhaW4gYXJlYSBieSBTdHVhcnQgU21pdGggaW4gMTk3MSwgd2hpY2ggcmVjZW50bHkgcmVsZWFzZWQgaXRzIDIwMTYgQ2FiZXJuZXQgU2F1dmlnbm9uIGF0ICQ1OCwgd2l0aCBvbmx5IDEsMzc1IGNhc2VzIHByb2R1Y2VkLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy91c2EvY2FsaWZvcm5pYS9zbWl0aC1tYWRyb25lLWNhYmVybmV0LXNhdXZpZ25vbi1uYXBhLXZhbGxleS1zcHJpbmctMzcwMTAiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxlbT5EZWNhbnRlcuKAmXMgPC9lbT5FbGluIE1jQ295IHJhdGVkIHRoZSB3aW5lIDk0IHBvaW50czwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIGRlc2NyaWJlZCBpdCBhcyDigJh2ZXJ5IG11Y2ggYSBtb3VudGFpbiBDYWJlcm5ldCwgd2l0aCBjbGFzc2ljIHN0cnVjdHVyZSwgY2Fzc2lzIGFuZCBncmFwaGl0ZSBhcm9tYXMsIGFuZCBkZWVwLCBzYXZvdXJ5IHJlZCBmcnVpdCBmbGF2b3VycyB3aXRoIGhpbnRzIG9mIG1pbnTigJkuPC9wPgo8cD5Ib3dldmVyLCBpdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCB0byBrbm93IHlvdXIgc3R5bGUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SW4gTmFwYSBDYWJlcm5ldCBhbG9uZSDigJh0aGVyZSBpcyBtYXNzaXZlIHN0eWxpc3RpYyBkaXZlcnNpdHnigJksIHNhaWQ8L3A+CjxwPlRoZXJlIGlzIG5vIHJpZ2h0IG9yIHdyb25nIGFuc3dlciwgb2YgY291cnNlLCBidXQgYm90aCBXb29kaG91c2UgYW5kIEdpbGVzIENvb3BlciwgYnV5ZXIgYXQgQkkgRmluZSBXaW5lICZhbXA7IFNwaXJpdHMsIGFkdmlzZWQgbmV3IGNvbGxlY3RvcnMgdG8gdGFzdGUgYXMgYnJvYWRseSBhcyBwb3NzaWJsZSB0byBzZWUgd2hlcmUgdGhlaXIgcGFsYXRlIHNpdHMuPC9wPgo8cD5Tb21lIHByb2R1Y2Vycywgc3VjaCBhcyBDb3Jpc29uLCBTcG90dHN3b29kZSBvciBNYXlhY2FtYXMsIGhhdmUgbG9uZyBiZWVuIGtub3duIGZvciBlc3BvdXNpbmcgYSBtb3JlIHJlc3RyYWluZWQgc3R5bGUuPC9wPgo8cD5JbiB0ZXJtcyBvZiBzYWxlcywgU2hhdW4gQmlzaG9wLCBDRU8gb2YgQ2FsaWZvcm5pYSBtZXJjaGFudCBKSiBCdWNrbGV5LCBzYWlkLCDigJhXZSBjb250aW51ZSB0byBzZWUgYSBtb3ZlIHRvIHNvbWV3aGF0IG1vcmUgcmVzdHJhaW5lZCBhbmQgZm9jdXNlZCBzdHlsZS4mIzgyMTc7IEhlIGFkZGVkLCDigJhXaW5lcyBsaWtlIEVpc2VsZSwgRG9taW51cywgVsOpcml0w6ksIEthcGNzYW5keSwgYW5kIHRoZSBzdGFibGUgb2Ygd2luZXMgZnJvbSBKZWFuLUNoYXJsZXMgQm9pc3NldCBhcmUgZG9pbmcgd2VsbC7igJk8L3A+CjxoMz48c3Ryb25nPkhvdyB0aGUgd2luZXMgYXJlIHNvbGQ8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8cD5XaGlsZSB0aGVyZSBpcyBwbGVudHkgYXZhaWxhYmxlIGF0IHJldGFpbCBsZXZlbCwgZGlyZWN0IHNhbGVzIGFyZSBhIHNpZ25pZmljYW50IHBhcnQgb2YgdGhlIENhbGlmb3JuaWEgZmluZSB3aW5lIHNjZW5lLjwvcD4KPHA+4oCYU2l4dHkgb25lIHBlcmNlbnQgb2Ygc2FsZXMgY29tZSBkaXJlY3QgZm9yIGEgc21hbGwgd2luZXJ5LCB3aGV0aGVyIHRoYXTigJlzIHRhc3Rpbmcgcm9vbSBvciBbd2luZXJ5XSBjbHViIHNhbGVzLOKAmSBzYWlkIFJvYiBNY01pbGxhbiwgZXhlY3V0aXZlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGFuZCB3aW5lIGRpdmlzaW9uIGZvdW5kZXIgYXQgU2lsaWNvbiBWYWxsZXkgQmFuay48L3A+CjxwPkhlIHNhaWQgdGhhdCB0aGUgZWNvbm9taWMgaW1wYWN0IG9mIENvdmlkLTE5IGhhZCBhbHNvIHB1c2hlZCBtb3JlIHdpbmVyaWVzIGludG8gb25saW5lIHNlbGxpbmcsIGFzIHdlbGwgYXMgdmlydHVhbCB0YXN0aW5nIHByb2dyYW1tZXMgd2l0aCBjb2xsZWN0b3JzIOKAkyBzb21ldGhpbmcgaGUgaGFzIGxvbmcgYWR2b2NhdGVkIGZvci48L3A+CjxwPlRyYWRlIGJvZHkgTmFwYSBWYWxsZXkgVmludG5lcnMgaG9zdGVkIGFuIOKAmGVuIHByaW1ldXItc3R5bGXigJkgc2FsZSBmcm9tIDggdG8gMTAgU2VwdGVtYmVyLCBsaW5raW5nIHRocm91Z2ggdG8gbmV3IHJlbGVhc2VzIGZyb20gdGhlIDIwMTYsIDIwMTcgYW5kIDIwMTggdmludGFnZXMgYXQgaXRzIHdpbmVyeSBtZW1iZXJz4oCZIHdlYnNpdGVzLCBmb3IgZXhhbXBsZS4gT25lLW9mZiB3aW5lcyBjcmVhdGVkIGZvciB0aGUgYW5udWFsIFByZW1pZXJlIE5hcGEgVmFsbGV5IGF1Y3Rpb24gaGF2ZSBhbHNvIGJlZW4gbWFkZSBhdmFpbGFibGUgb25saW5lLjwvcD4KPHA+V2luZXJ5IG1haWxpbmcgbGlzdHMgb2ZmZXIgc29tZSBvZiB0aGUgYmVzdCBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGFjcXVpcmUgbmV3LXZpbnRhZ2UgcmVsZWFzZXMgb3IgYWNxdWlyZSByYXJlciwgb2xkZXIgd2luZXMuIFNvbWUgc21hbGwtcHJvZHVjdGlvbiBjdWx0IHdpbmVzIGFyZSB3ZWxsLWtub3duIGZvciBoYXZpbmcgd2FpdGluZyBsaXN0cyBvbiBuZXcgcmVsZWFzZXMsIHN1Y2ggSGFybGFuIEVzdGF0ZSwgU2NyZWFtaW5nIEVhZ2xlLCBTY2FyZWNyb3csIFNjaHJhZGVyIG9yIFBldGVyIE1pY2hhZWwuPC9wPgo8cD5Ib3dldmVyLCBhdCBCSSwgR2lsZXMgQ29vcGVyIHNhaWQgdHJhZGl0aW9uYWwgc2VsbGluZyBtb2RlbHMgd2VyZSBzaGlmdGluZyBhcyBtb3JlIHdpbmVyaWVzIHNvdWdodCB0byByZWFjaCBvdXQgdG8gbmV3IGNvbGxlY3RvcnMgaW50ZXJuYXRpb25hbGx5LjwvcD4KPHA+4oCYVGhleeKAmXJlIGxvb2tpbmcgYXQgaG93IHRoZXkgY2FuIGV4cGFuZCB0aGVpciBkaXN0cmlidXRpb24s4oCZIGhlIHNhaWQsIGFkZGluZyB0aGF0IEJJIGhhcyBpbnZlc3RlZCBiZWhpbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS93aW5lLXJlZ2lvbnMvY2FsaWZvcm5pYS13aW5lLXJlZ2lvbi9uYXBhLXZhbGxleS9uYXBhLXRpcHBlZC1mb3ItZmluZS13aW5lLW1hcmtldC1ncm93dGgtNDQ3MTI3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+TmFwYSBvbiB0aGUgZmluZSB3aW5lIG1hcmtldDwvYT48L3N0cm9uZz4gaW4gcmVjZW50IHllYXJzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+U2V2ZXJhbCB0b3AgbmFtZXMgc2VsbCBhIHBvcnRpb24gb2YgdGhlaXIgbmV3LXJlbGVhc2Ugd2luZXMgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9zZXB0ZW1iZXItMjAyMC1yZWxlYXNlcy1ib3JkZWF1eC1wbGFjZS00NDM0NzUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj50byBpbnRlcm5hdGlvbmFsIG1lcmNoYW50cyB2aWEgQm9yZGVhdXggUGxhY2UgaW4gU2VwdGVtYmVyIGVhY2ggeWVhcjwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8cD5PcHVzIE9uZSBoYXMgZG9uZSBzbyBzaW5jZSAyMDA0LCBhbmQgb3RoZXIgbmFtZXMgZnJvbSBDYWxpZm9ybmlhIGluIGdlbmVyYWwgaW5jbHVkZSBTb25vbWHigJlzIFbDqXJpdMOpLCBOYXBh4oCZcyBJbmdsZW5vb2sgUnViaWNvbiwgSm9zZXBoIFBoZWxwcyBJbnNpZ25pYSBhbmQgUXVpbnRlc3NhLCBwbHVzIEzigJlBdmVudHVyZSBmcm9tIFBhc28gUm9ibGVzLjwvcD4KPHA+PGVtPlRoaXMgaXMgYW4gZWRpdGVkIHZlcnNpb24gb2YgYW4gZXhjZXJwdCBmcm9tIHRoZSByZXBvcnQsIOKAmERlY2FudGVyIFByZW1pdW0gQ29sbGVjdG9y4oCZcyBHdWlkZTogTmFwYSBWYWxsZXnigJkgYXZhaWxhYmxlIG9uIHRoZSBEZWNhbnRlciBQcmVtaXVtIGFwcC7CoDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
Also recently published