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PREMIUM

Investing in California wine: spotlight on prospects

The biggest names are still calling the shots, but market moves and merchant confidence reveal a broadening of interest.
Chris Mercer Chris Mercer

California is at a fascinating stage of its development on the international fine wine market and is a region to watch closely, merchants and analysts believe.

The US west coast state’s secret has been out for decades; it’s 45 years since the late, great Steven Spurrier’s ‘Judgement of Paris’, after all. Yet in 2021 there is a renewed sense of California as an emerging force on the fine wine market, despite various challenges ranging from extreme weather to tight availability beyond US shores.

Read also: Collector’s Guide: Napa Valley

Tasted and rated for Decanter Premium

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