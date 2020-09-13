{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OGQ3MTBiNTQ5YWFmNDQ2NWY4OTE2OWRmNzY0ODFjNzYwNjVkY2QzYzQ4NzBmYTQ1Yjg2Njg1OTgyOTg5ZDRkYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Santa Barbara County Syrah: Top wines to try

Syrah has helped put California's Santa Barbara County on the map. Chris Wilson looks at the County's go-to areas for the grape and Matthew Luzcy selects top Santa Barbara Syrahs to try.
Chris Wilson Chris Wilson

When it comes to California’s Santa Barbara County the two varieties which jump out are Pinot Noir and Chardonnay, but Syrah is not far behind and has carved out a niche for itself here among winemakers and consumers alike.

Top Santa Barbara Syrahs to try, tasted by Matt Luzcy

See also: 

Santa Barbara County AVA and wines to try

Rotundone: the science behind ‘pepper’ in wine

Rhône-style wines from California under £50 / $50

Latest Wine News