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Luczy: Hirsch Vineyards and the 2018 Pinot Noirs

Winemaker Jasmine Hirsch tells Matthew Luczy how her father turned this Sonoma Coast sheep ranch into one of California’s most noted Pinot Noir properties.
Matthew Luczy Matthew Luczy

In the pantheon of classic California Pinot Noir sites, Hirsch Vineyards is at the pinnacle. A two-hour drive north from the town of Sonoma itself, this remote, maritime estate has deservedly built a reputation for producing complex and ageworthy wines.

‘My father didn’t buy the property to plant vineyards,’ explains Jasmine Hirsch, general manager, winemaker and daughter of founder and owner David Hirsch. ‘It was a complete coincidence that it turned out to be this great spot for Pinot Noir.’

Scroll down for Matthew Luczy’s verdict on the 2018 Hirsch Vineyards Pinot Noirs

Hirsch Vineyards: tasting the 2018 Pinot Noirs

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