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Luczy: Why it’s time to revisit California Chardonnay

We might be past the ABC years, but Chardonnay still sparks debate. Matthew Luczy questions why, even though the style of California Chardonnay has evolved, many perceptions of the wines have not.
Matthew Luczy Matthew Luczy

Among grape varieties that cause knee-jerk reactions, Chardonnay is a contender for the top slot. California Chardonnay nearly guarantees a divisive response.

But many of the greatest and most influential dry white wines are Chardonnays, Californian among them. Looking into the subject more reveals deeper themes of consumer preferences.

Scroll down for Matthew Luczy’s California Chardonnay tasting notes

California Chardonnay: time for a rethink

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