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The Wine Society: Our picks for the festive season

As the retailer's landmark 150th anniversary comes to a close, its selection is healthier than ever. From own-label great-value buys to listings that reconsider and expand the fine wine category, Decanter's Ines Salpico spots some interesting trends and picks some of the best wines in The Wine Society's winter line-up.
Ines Salpico Ines Salpico

This has been a momentous year for The Wine Society (The Society). The storied importer and retailer celebrated its 150th anniversary with a remarkable series of special tastings, dinners, talks and releases, alongside social and environmental sustainability initiatives that will ripple through in years to come.

Among the most relevant is perhaps the Climate & Nature programme through which The Society directly supports some of its suppliers to implement measures that ultimately promote biodiversity and carbon reduction.

As 2024 comes to a close, The Society has used its celebrations to expand its offering while remaining committed to its longstanding suppliers and mindful pricing strategy – in October, upon the release of its new list, The Society announced that all prices would be held until next year.

This, along with some very interesting offers, will allow members to make relevant additions to their cellars – across styles and price points – ahead of the festive season.

The Society remains, remarkably, a source of some of the best-value picks out there, while also investing on an increasingly interesting fine wine offering (more on that below).

Scroll down to see Decanter’s picks from The Wine Society’s winter range

The Wine Society: top buys this winter

 All bottle prices are correct at time of publication and do not reflect special or multi-buy offers.
Wines are grouped by style and ordered by score, in descending order.

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