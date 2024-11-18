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Berry Bros & Rudd: Autumn and Christmas wine picks

The autumn/winter range from BBR features new French producers from Burgundy, the Loire, Savoie and Champagne, alongside an impressive line-up of Own Selection wines from top estates. The Decanter team recommends a dozen must-buy bottles.  
Julie Sheppard Julie Sheppard

The UK’s oldest wine and spirit merchant, Berry Bros & Rudd was founded in London in 1698. The business began as a grocer, located opposite St James’s Palace, owned by the Widow Bourne.

Her descendants continued to run the business through successive generations, becoming suppliers to the Royal Family under George III in 1760.

George Berry came to the company in the early 19th century, via marriage and business partnerships. He increasingly focused trade on wine sales. Under his sons George and Henry the business began trading as Berry Bros in 1845.

Hugh Rudd joined the company in 1920. From a family of Norwich wine merchants, he helped to establish the firm’s vinous connections and credentials. The business was renamed Berry Bros & Rudd in the 1940s.

Scroll down to see Decanter’s picks from BBR’s autumn/winter selection

Top wines from Berry Bros & Rudd: 12 to try

Selected by Natalie Earl and Julie Sheppard 

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