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PREMIUM

Matthew Luczy: introductions and reflections

In his first column for Decanter, our California correspondent Matthew Luczy reflects on how he came to be bitten by the wine bug, his time as a sommelier at renowned LA restaurant Mélisse, and how three days and three concepts are his secrets to evaluating wine
Matthew Luczy Matthew Luczy

My journey in the wine world began at age 18. I grew up in Mariposa, a small town in California’s Sierra Foothills, 30 minutes’ drive outside Yosemite National Park.

My first love was music, and I spent my formative years studying clarinet, tenor saxophone, drums, guitar and piano.  Soon after graduating high school, I moved to Los Angeles with La La Land visions of becoming a professional musician.

As is de rigueur among Angeleno transplants, I worked in restaurants to supplement my income while chasing ‘the dream’. Through tastings with coworkers and friends who became mentors, I slowly but surely immersed myself in the world of wine.

Scroll down for Matthew Luczy’s California and French wine tasting notes

Matthew Luczy’s thought-provoking wines

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