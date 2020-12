Matthew Luczy: My top 10 fine wines of 2020

It would be an understatement to call 2020 the most bizarre year of my life. People of all ages could say much the same. Despite the concerning headlines, rampant uncertainty and forced-isolation, I’m grateful to have had the company of many beautiful wines – including these top 10 fine wines.

I dove especially deep into the Napa Valley this year. There were eye-opening wines from all corners of the region, reconfirming that, in the right hands, beautiful and nuanced Napa wines are indeed alive and well.

{"content":"PC9wPgo8aDM+Q2FsaWZvcm5pYSBkcmVhbXM8L2gzPgo8cD5Gcm9tIG1hbnkgZmFzY2luYXRpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1wcm9kdWNlcnMvY2FsaWZvcm5pYS1wcm9kdWNlcnMvIj48c3Ryb25nPnByb2R1Y2VyIHByb2ZpbGVzPC9zdHJvbmc+PC9hPiBJIHdyb3RlIGZvciA8ZW0+RGVjYW50ZXI8L2VtPiB0aGlzIHllYXIsIHR3byB3aW5lcyBzdG9vZCBvdXQuPC9wPgo8cD5GaXJzdCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vaGVpdHotY2VsbGFyLXByb2R1Y2VyLXByb2ZpbGUtNDQyNzE3LyI+PHN0cm9uZz5IZWl0eiBDZWxsYXI8L3N0cm9uZz48L2E+JiM4MjE2O3MgMjAxNCBUcmFpbHNpZGUgVmluZXlhcmQgQ2FiZXJuZXQsIHBhcnRpY3VsYXJseSBnaXZlbiBob3cgb2Z0ZW4gaXQgbGllcyBpbiB0aGUgc2hhZG93IG9mIE1hcnRoYSYjODIxNztzIFZpbmV5YXJkLiBUYXN0aW5nIHRoZW0gc2lkZSBieSBzaWRlIG92ZXIgZml2ZSBkYXlzIGxlZnQgbm8gZG91YnQgb2YgaXRzIGVxdWFsIHN0YXR1cyBpbiBxdWFsaXR5LCBsZW5ndGggYW5kIGNvbXBsZXhpdHkuIEkgd2FzIGFsc28gZm9ydHVuYXRlIHRvIHNwZW5kIGEgZmV3IGhvdXJzIHdpdGggdGhlIDE5ODUgRWlzZWxlIFZpbmV5YXJkIENhYmVybmV0IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vam9zZXBoLXBoZWxwcy12aW5leWFyZHMtcHJvZHVjZXItcHJvZmlsZS00NDI0NDAvIj48c3Ryb25nPkpvc2VwaCBQaGVscHM8L3N0cm9uZz48L2E+LiBJdCByYW5rcyBhbW9uZyB0aGUgYmVzdCB3aW5lcyBmcm9tIE5hcGEgVmFsbGV5IEkmIzgyMTc7dmUgZXZlciBoYWQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPkluIG15IGV4dGVuc2l2ZSB0YXN0aW5ncyBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL25hcGEtdmFsbGV5LWNhYmVybmV0LTIwMTgtdmludGFnZS1yZXBvcnQtNDQ3MDgxLyI+PHN0cm9uZz4yMDE4IE5hcGEgVmludGFnZSBSZXBvcnQ8L3N0cm9uZz48L2E+LCBhIGhhbmRmdWwgb2Ygd2luZXMgbGVmdCBhIHNpbmd1bGFyIGZpbmdlcnByaW50LiBLYXBjc8OgbmR54oCZcyAyMDE4IFN0YXRlIExhbmUgVmluZXlhcmQgR3JhbmQgVmluIHdhcyBvbmUuIEl0IGhhcyBhIHJlbWFya2FibHkgZXRoZXJlYWwsIGZlbWluaW5lIHByb2ZpbGUgdGhhdCBzdG9vZCBvdXQgZnJvbSB0aGUgcmVzdC48L3A+CjxwPlNldmVyYWwgMjAyMCBoaWdobGlnaHRzIGNhbWUgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9zYW50YS1iYXJiYXJhLWNvdW50eS1hdmEtcGx1cy10b3Atd2luZXMtdG9wLXRyeS00MjUwODAvIj48c3Ryb25nPlNhbnRhIEJhcmJhcmEgQ291bnR5PC9zdHJvbmc+PC9hPiwgYSB1bmlxdWUgcmVnaW9uIHdpdGggdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgYmVzdCBxdWFsaXR5LXRvLXByaWNlIHJhdGlvLiBDaG9vc2luZyBqdXN0IGEgZmV3IHdpbmVzIHdhcyBubyBlYXN5IHRhc2suPC9wPgo8cD5TdGEgUml0YSBIaWxscyBoYXMgZ2FpbmVkIG11Y2ggbm90b3JpZXR5IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vc2FudGEtYmFyYmFyYS1jb3VudHktcGlub3Qtbm9pci10b3Atd2luZXMtdG8tdHJ5LTQ0NDExNi8iPjxzdHJvbmc+UGlub3QgTm9pcjwvc3Ryb25nPjwvYT4sIGFsdGhvdWdoIEkgYmVsaWV2ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9zYW50YS1iYXJiYXJhLWNvdW50eS1jaGFyZG9ubmF5LXRvcC13aW5lcy10by10cnktNDQ0MDg5LyI+PHN0cm9uZz5DaGFyZG9ubmF5PC9zdHJvbmc+PC9hPiBjb3VsZCBzb29uIHN0ZWFsIHRoZSBsaW1lbGlnaHQuIFRoZSAyMDE4IEJlbnRyb2NrIFZpbmV5YXJkIGZyb20gUmFjaW5lcyBpcyBhIHN0dW5uaW5nLCBjcnlzdGFsbGluZSBleGFtcGxlIG9mIHRlbnNlLCBtaW5lcmFsLXN0cnVjdHVyZWQgQ2hhcmRvbm5heSBmcm9tIHRoZXNlIG1hcml0aW1lIHZpbmV5YXJkIHNpdGVzLiBGYXJ0aGVyIG5vcnRoIGluIHRoZSBTYW50YSBNYXJpYSBWYWxsZXksIFRoZSBPamFpIFZpbmV5YXJkIGNyYWZ0cyB3aGF0IGlzIGNvbnNpc3RlbnRseSBvbmUgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL3NhbnRhLWJhcmJhcmEtY291bnR5LXN5cmFoLXRvcC13aW5lcy10by10cnktNDQzOTA1LyI+PHN0cm9uZz5iZXN0IFN5cmFocyBpbiBDYWxpZm9ybmlhPC9zdHJvbmc+PC9hPiDigJMgdGhlIFNvbG9tb24gSGlsbHMgVmluZXlhcmQgU3BlY2lhbCBCb3R0bGluZy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDM+RnJlbmNoIGZhbmNpZXM8L2gzPgo8cD4yMDIwIG1hcmtlZCB0aGUgZW5kIG9mIG15IHRlbnVyZSB3b3JraW5nIGFzIHdpbmUgZGlyZWN0b3IgZm9yIE3DqWxpc3NlLiBUaGlzIHR3by1zdGFyIE1pY2hlbGluIGZpbmUtZGluaW5nIHN0YXBsZSBpbiBMb3MgQW5nZWxlcyBwcm92aWRlZCBtZSB3aXRoIGEgbWFzdGVyY2xhc3MgaW4gRnJlbmNoIHdpbmUuIFRoZSB0ZW1wb3JhcnkgY2xvc3VyZSBvZiB0aGUgcmVzdGF1cmFudCB3b3VsZCBraWNrc3RhcnQgbXkgdHJhbnNpdGlvbiBvdXQgb2YgdGhlIGhvc3BpdGFsaXR5IGluZHVzdHJ5LCBidXQgbm90IGJlZm9yZSB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gdGFzdGUgc29tZSBsZWdlbmRhcnkgYm90dGxlcy48L3A+CjxwPkZvciBmYW5zIG9mIFBpbm90IE5vaXItYmFzZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2NoYW1wYWduZS8iPjxzdHJvbmc+Q2hhbXBhZ25lPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgdGhlcmUgYXJlIG5vIGZpbmVyIGV4YW1wbGVzIHRoYW4gdGhlIHdpbmVzIG9mIEVnbHktT3VyaWV0LCBhbmQgdGhlIDIwMDggQnJ1dCBHcmFuZCBDcnUgaXMgYSBsZWdlbmQgaW4gdGhlIG1ha2luZy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5NZWFud2hpbGUsIENvY2hlLUR1cnkmIzgyMTc7cyBDb3J0b24tQ2hhcmxlbWFnbmUgbmVlZHMgbm8gaW50cm9kdWN0aW9uLiBFdmVuIGluIGEgZGlmZmljdWx0IHZpbnRhZ2UgbGlrZSAyMDEyLCBpdCYjODIxNztzIGEgY2VudHJhbCBzdGFyIGFyb3VuZCB3aGljaCBvdGhlciB3b3JsZC1jbGFzcyB3aGl0ZSB3aW5lcyBvcmJpdC48L3A+CjxwPkRlY2lkaW5nIHdoaWNoIHRvIHNlbGVjdCBmb3IgbXkgdG9wIDEwIGJldHdlZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vZG9tYWluZS1kZS1sYS1yb21hbmVlLWNvbnRpLXByb2ZpbGUtd2luZS1yYXRpbmdzLTM4NDg3Ni8iPjxzdHJvbmc+RG9tYWluZSBkZSBsYSBSb21hbsOpZS1Db250aTwvc3Ryb25nPjwvYT4mIzgyMTY7cyAxOTk2IFJvbWFuw6llLVN0LVZpdmFudCBhbmQgMjAwMCBMYSBUw6JjaGUgd2FzIGEgdG9zcy11cC4gV2hpbGUgdGhlIGxhdHRlciBpcyBhIGZhbnRhc3RpYyB3aW5lIGFuZCBtaWdodCBzZWVtIHRoZSBvYnZpb3VzIGNob2ljZSwgSSBmb3VuZCB0aGUgZm9ybWVyIG1vcmUgaW1wcmVzc2l2ZSByZWxhdGl2ZSB0byB0aGUgdmludGFnZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5JIGhhdmUgbG9uZyBiZWVuIGEgZmFuIG9mIExvaXJlIFZhbGxleSYjODIxNztzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2Nsb3Mtcm91Z2VhcmQtNDEwNDM3LyI+PHN0cm9uZz5DbG9zIFJvdWdlYXJkPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgYW5kIGFtIHZlcnkgZ2xhZCBJIHdhcyBhYmxlIHRvIHN0YXNoIGF3YXkgYSBmZXcgYm90dGxlcyBiZWZvcmUgdGhlaXIgcHJpY2UgYW5kIHNjYXJjaXR5IHNreXJvY2tldGVkLiBUaGUgMjAxMCBMZXMgUG95ZXV4IHdhcyBhIHJlYWwgdHJlYXQgdG8gd2F0Y2ggdW5mb2xkIG92ZXIgYW4gZXZlbmluZy48L3A+CjxwPkZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vY290ZS1yb3RpZS0yMDE5LXJlcG9ydC1hbmQtdG9wLXNjb3Jpbmctd2luZXMtNDQ4MTkzLyI+PHN0cm9uZz5Dw7R0ZS1Sw7R0aWU8L3N0cm9uZz48L2E+IGluIHRoZSBSaMO0bmUsIERvbWFpbmUgSmFtZXTigJlzIDE5OTAgQ8O0dGUtQnJ1bmUgaXMgdGhlIGFic29sdXRlIGRlZmluaXRpb24gb2YgdGhlIGhlaWdodHMgdGhhdCBTeXJhaCBjYW4gYWNoaWV2ZSDigJMgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCB3aW5lcyBJ4oCZdmUgZXZlciBoYWQuPC9wPgo8aDM+RW5kaW5nIG9uIGEgaGlnaDwvaDM+CjxwPlRvIGNsb3NlIG91dCB0aGUgeWVhciwgSSYjODIxNztsbCBiZSBzcGVuZGluZyB0aW1lIHdpdGggYSBmZXcgd2luZXMgZnJvbSBNYXNzaWNhbiwgdGhlIG9ubHkgcHJvZHVjZXIgaW4gTmFwYSBWYWxsZXkgdGhhdCBmb2N1c2VzIGp1c3Qgb24gd2hpdGUgd2luZXMuIEkgaGF2ZSBhIGZldyBib3R0bGVzIG9mIEJlYXVqb2xhaXMgZnJvbSBKZWFuLUxvdWlzIER1dHJhaXZlIGFuZCBZdm9uIE3DqXRyYXMgbGluZWQgdXAgYXMgd2VsbC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPkFzIEkgd3JpdGUgdGhpcyBpbiBlYXJseSBEZWNlbWJlciwgQ2FsaWZvcm5pYSBqdXN0IGlzc3VlZCBhbm90aGVyIHN0YXktYXQtaG9tZSBvcmRlciB0aGF0IHdpbGwgbGlrZWx5IGNhcnJ5IGludG8gMjAyMS4gT3V0ZG9vciBkaW5pbmcgaGFzIGJlZW4gc3VzcGVuZGVkIGluIG1hbnkgY291bnRpZXMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgc3RhdGUsIGNhdXNpbmcgZnVydGhlciBzdHJpZmUgZm9yIGFscmVhZHktbGltcGluZyByZXN0YXVyYW50cy48L3A+CjxwPlRoZXJl4oCZcyBubyBiZXR0ZXIgdGltZSBmb3IgYWxsIG9mIHVzIHRvIGdvIGludG8gdGhhdCBzcGVjaWFsIGNvcm5lciBpbiB0aGUgY2VsbGFyIHdoZXJlIOKAmGJvdHRsZXMgZm9yIHRoZSByaWdodCBvY2Nhc2lvbuKAmSBhcmUga2VwdCwgdW5mdXJsIHRoZSBjb3Jrc2NyZXcgYW5kIG9wZW4gc29tZXRoaW5nIHNwZWNpYWwuPC9wPgo8cD4K"}

