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Matthew Luczy: My top 10 fine wines of 2020

Matthew Luczy, our California correspondent, reveals the best 10 bottles he's opened this year – including cult classics from the Golden State, as well as some very fancy French favourites…
Matthew Luczy Matthew Luczy

It would be an understatement to call 2020 the most bizarre year of my life. People of all ages could say much the same. Despite the concerning headlines, rampant uncertainty and forced-isolation, I’m grateful to have had the company of many beautiful wines – including these top 10 fine wines.

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I dove especially deep into the Napa Valley this year. There were eye-opening wines from all corners of the region, reconfirming that, in the right hands, beautiful and nuanced Napa wines are indeed alive and well.

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