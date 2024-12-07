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Crozes-Hermitage 2023: Report and top-scoring wines
Matt Walls
December 7, 2024
It was a challenging vintage in Crozes-Hermitage, but the results are considerably better than for the disastrous 2021s.
It’s also stylistically more consistent than the varied 2022s. Alcohols are fairly moderate, and levels of tannin and acidity are also quite low; they typically have a herbal freshness, with just-ripe blackberry and raspberry flavours.
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