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PREMIUM

Crozes-Hermitage 2023: Report and top-scoring wines

More successful than the 2021s, more consistent than the 2022s, Crozes-Hermitage produced enjoyable reds and a lot of good white wines in 2023.
Matt Walls Matt Walls

It was a challenging vintage in Crozes-Hermitage, but the results are considerably better than for the disastrous 2021s.

It’s also stylistically more consistent than the varied 2022s. Alcohols are fairly moderate, and levels of tannin and acidity are also quite low; they typically have a herbal freshness, with just-ripe blackberry and raspberry flavours.

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Top-scoring Crozes-Hermitage wines in 2023:

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