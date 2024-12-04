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St-Joseph 2023: Report and top-scoring wines

The northern Rhône's largest appellation presents a decidedly mixed bag in 2023, beset by hail, heat and... badgers.
Matt Walls Matt Walls

Generalising about St-Joseph is difficult in 2023. The southernmost vineyards were hit by the storm of 18 September; the northern slopes were not.

Some vineyards were hit by hail, others were more fortunate.

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Top-scoring St-Joseph producers in 2023:

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