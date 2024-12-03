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Côte-Rôtie & Condrieu 2023: Report and top-scoring wines
Matt Walls
Côte-Rôtie
Producers were happy with both quality and quantity in Côte-Rôtie in 2023, and there’s no doubt it was the best performing appellation this year.
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