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Côte-Rôtie & Condrieu 2023: Report and top-scoring wines

A contrasting duo of appellations at the top of the valley, Côte-Rôtie delivered some of the reds best red wines, but it's perhaps not a vintage for long ageing in Condrieu.
Matt Walls Matt Walls

Côte-Rôtie

Producers were happy with both quality and quantity in Côte-Rôtie in 2023, and there’s no doubt it was the best performing appellation this year.

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Top-scoring Côte-Rôtie & Condrieu 2023 wines:

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