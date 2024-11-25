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PREMIUM

Rhône 2023 en primeur: Full vintage report and top-scoring wines

Matt Walls assesses the 2023 vintage in the Rhône Valley, which was marked by an August heatwave and more localised troublesome weather, especially in the northern Rhône. Walls selects 400 of the most exciting wines and provides in-depth analysis of the northern and southern Rhône crus.
Matt Walls Matt Walls

Rhône 2023 en primeur vintage rating:

Northern Rhône 2023: 3.5 / 5

Fresh, supple and drinkable reds at the southern pole; more concentration in the northern reaches, making for some very fine Côte-Rôtie. Vibrant, fresh whites, particularly good in Hermitage.

Southern Rhône 2023: 3.5 / 5

A juicy, ripe vintage, relatively soft in tannin and acidity, but nonetheless displaying detailed terroir expression. Châteauneuf more mixed; some excellent, others overripe. Consistently good vintage for whites throughout the region.

Top-scoring Rhône 2023 wines:

See below the 30 highest scoring wines, listed white then red in score order.

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