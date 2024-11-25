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Rhône 2023 en primeur: Full vintage report and top-scoring wines
Matt Walls
November 25, 2024
Rhône 2023 en primeur vintage rating:
Northern Rhône 2023:
3.5 / 5
Fresh, supple and drinkable reds at the southern pole; more concentration in the northern reaches, making for some very fine Côte-Rôtie. Vibrant, fresh whites, particularly good in Hermitage.
Southern Rhône 2023:
3.5 / 5
A juicy, ripe vintage, relatively soft in tannin and acidity, but nonetheless displaying detailed terroir expression. Châteauneuf more mixed; some excellent, others overripe. Consistently good vintage for whites throughout the region.
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Top-scoring Rhône 2023 wines:
See below the 30 highest scoring wines, listed white then red in score order.
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