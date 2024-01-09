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Walls: How to find value in the Rhône

Despite being home to such prestigious and expensive names as Hermitage and Châteauneuf-du-Pape, the Rhône remains affordable and Matt Walls has five pointers on where to find some of the best value wines in the region.
Matt Walls Matt Walls

Unless you’re unusually adept at managing your Christmas finances, your wine budget for January is probably looking rather depleted. I know mine is.

The Rhône is often nominated as a region that offers good value for money, and there are certain styles, appellations and producers that do indeed offer exceptional bang for your buck. Here are five tips on how to find them.

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10 of Matt Walls’ top value picks

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