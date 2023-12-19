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Matt Walls: My top wines of 2023

Throughout 2023, Decanter's Rhône correspondent Matt Walls sampled the finest wines the region has to offer, yet the source of his most intoxicating encounter was a surprising one.
Matt Walls Matt Walls

Well, this is awkward. Top of the list of my wines of the year isn’t a Hermitage or Châteauneuf-du-Pape, but an IGP Côtes Catalanes. Given the amount of memorable Rhône wines I taste each year, it might come as a surprise that the number one spot goes to a wine from the Roussillon. But there’s no denying it. No wine made more of an impression on me in the last 12 months.

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Wines are listed in order of which made the biggest impression on Matt Walls in 2023

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