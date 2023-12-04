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Rhône Valley wine tour 2024: Priority access now open

Don't miss Decanter's third Rhône Valley wine tour with expert Matt Walls happening in June 2024.
Kelly Sullivan

We’re heading back to the Rhône Valley with Matt Walls for another excellent wine tour.

For the third consecutive year, we are heading back to the Rhône Valley for an unforgettable tour of this iconic wine region with our regional expert, Matt Walls.

You can expect some exciting new wineries on the itinerary and impeccable vintages on the wine lists. There’s no denying, these trips just keep getting better.

Priority access is now open for Decanter Premium subscribers only, so take advantage of early access by booking before the general release next week.

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