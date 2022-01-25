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Walls: Get to know the 20 lieux-dits of Hermitage

Matt Walls takes a deep-dive into the geological complexity of the Hermitage appellation, analysing the 20 different lieux-dits and highlighting the importance of site and soil within this famous vineyard area.
Matt Walls Matt Walls

Not so long ago, most Hermitage was a blend of different vineyards from across the hill. However, since the 1990s we’ve seen an increasing range of single-vineyard wines being made.

Getting a handle on the most important sites will help guide you to a style you enjoy, and even if you prefer blended wines, becoming familiar with the individual Hermitage lieux-dits will enrich your drinking experience.

Scroll down to see Matt Walls’ tasting notes and scores for seven wines from Hermitage lieux-dits

Seven top wines from Hermitage lieux-dits:

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