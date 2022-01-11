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Walls’ hidden gems: Domaine A&E Verset, Cornas

One of the few female winemakers in Cornas, Emmanuelle Verset has clear ideas about what she wants to achieve at her family estate Domaine A&E Verset. Matt Walls uncovers her story and tastes six of her wines.
Matt Walls Matt Walls

Emmanuelle Verset is the sixth generation to make wine in her family, and represents the E in Domaine A&E Verset. The A is for Alain, her father. She took over from him in 2016 at the age of 24, and is one of the few female winemakers in Cornas.

The Verset name runs deep in this part of the Rhône. You might have heard of Noël Verset (1919 – 2015), whose bottles are highly sought-after today – Noël was Alain’s uncle.

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See tasting notes and scores for six Domaine A&E Verset wines:

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