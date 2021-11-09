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Walls’ hidden gems: Clos de la Bonnette, Condrieu

Matt Walls meets the husband and wife team behind Clos de la Bonnette, shining a light on this small but mighty Rhône producer, and tasting eight of its wines.
Matt Walls Matt Walls

How do we define a great winemaking estate?

Extraordinary terroir, winemaking excellence and a long track record for quality are three criteria that spring to mind.

Clos de la Bonnette can only claim the first two, as Isabelle Guiller-Montabonnet has only been making wine since 2009.

Scroll down to see Matt Walls’ tasting notes and scores for eight Clos de la Bonnette wines

As for the third element, however, I suspect it’s only a matter of time.

Tasting notes and scores for eight Clos de la Bonnette wines:

Wines in order of style and score

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