{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZTVkNjc2ZTg5MTE2MmZhYjdiMmE0YTRhNTBmODg4NjA2YzBiOWIyYTAxMDg3NjQ4NTI2NzM3OTc4YTdiMjdjNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls’ hidden gems: Moulin de la Gardette, Gigondas

Matt Walls uncovers organic, Gigondas-based producer Moulin de la Gardette and tastes eight of its wines.
Matt Walls Matt Walls

Château Rayas, Gourt de Mautens, Cros de la Mûre and Moulin de la Gardette. What do these estates all have in common?

Sure, they’re all among the very best in their respective appellations, but there’s something else, something rather more peculiar.

They all wait for it to rain before picking their grapes.

Most winemakers prefer a little more control when deciding on picking dates. They carefully measure ripeness and sugar levels, rather than leaving it to the will of the gods. And rain brings with it the risk of dilution and mould.

So why do they do it? It seems they all have slightly different reasons, but according to Jean-Baptiste Meunier of Domaine Moulin de la Gardette in Gigondas, there are several benefits.

Scroll down to see Matt Walls’ tasting notes and scores for eight Moulin de la Gardette wines

See Matt Walls’ tasting notes and scores for eight Moulin de la Gardette wines

Related content

Walls’ hidden gems: Domaine du Banneret

Rhône producer to know: Domaine Chaume-Arnaud

Southern Rhône white wines

Latest Wine News