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Rhône producer to know: Domaine Chaume-Arnaud, Vinsobres

The first in a series of 10 under-the-radar producers that Rhône correspondent Matt Walls reveals for us - Domaine Chaume-Arnaud in Vinsobres is making both drinkable and age-worthy wines worth seeking out.
Matt Walls Matt Walls

The appellation of Côtes du Rhône Villages St-Maurice is almost extinct. Aside from the local cave cooperative, just two producers bottle any wine under this name; one of them is Domaine Chaume-Arnaud.

Most of what they make is Vinsobres, however – a more familiar name, but appellations like these still serve more as bushel than lighthouse. I can think of no other reason this estate isn’t better known, since its wines are so reliably good.

Scroll down to see tasting notes and scores for five Domaine Chaume-Arnaud wines

A selection of Domaine Chaume-Arnaud wines tasted:

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