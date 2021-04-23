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Rhône discovery: 10 exciting producers to know

Ready to expand your wine horizons? Look beyond the well-known estates and renowned appellations, and you’ll uncover the hidden talents of the Rhône. Matt Walls highlights 10 of his current favourite producers in the region and explains what makes their wines so special.
Matt Walls Matt Walls

Sometimes I come across estates whose wines are so good that I can’t believe they’re not better known.

Usually it’s because they’re from obscure appellations, or simply because these vignerons are more focused on making the wine than marketing it.

Here are 10 domaines that I’ve been enjoying recently, all of which make beautiful wines that speak not only of where they’re from, but also bear the unmistakable imprint of the hands that made them.

Scroll down to see tasting notes and scores for Matt’s producer picks: 10 exciting Rhône wines

A pick of each: Walls’ top 10 exciting Rhône wines

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