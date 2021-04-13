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Matt Walls’ hidden gems: Domaine Burgaud, Côte-Rôtie

Matt Walls tastes a vertical of 12 wines from Domaine Burgaud going back to 2009 and shines a light on this under-the-radar producer in Côte-Rôtie.
Matt Walls Matt Walls

Which style of Côte-Rôtie do you prefer: traditional or modern?

As winemaking has evolved in Côte-Rôtie, it seems as though wines are increasingly grouped into one style or the other.

But this view is overly simplistic. Domaine Burgaud defies such easy categorisation.

Perhaps this is why the estate remains somewhat under the radar. Though this could simply be down to their size; with 4.5ha, they are a small domaine, but one that crafts reliable, authentic wines that are worth knowing about.

Scroll down to see Matt Walls’ tasting notes and scores for 12 vintages of Domanie Burgaud wines

Domaine Bernard Burgaud: 12 wines back to 2009

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