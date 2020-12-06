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Côte-Rôtie 2019: Report and top scoring wines

Matt Walls found the overall quality of Côte-Rôtie 2019 wines to be very high, and where the alcohols were in check, there are plenty of deliciously deep and unctuous wines to choose from.
Matt Walls Matt Walls

At Domaine JP Jamet they prefer the 2019 to the 2018 thanks to its freshness and balance.

Jean-Paul Jamet says this is partly thanks to four small rainfalls of around 30mm between 20th July and 20th August which blessed them with larger yields and a more steady, regular ripening.

‘You hope for a few vintages like this in your life,’ he says, describing the vintage as ‘magical’.

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