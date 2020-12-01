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Rhône 2019 En Primeur: Full report
Matt Walls
December 1, 2020
In Brief: Rhône 2019 En Primeur
Northern Rhône 2019
4/5 A very hot, dry growing season resulting in some rich, opulent reds – sometimes overripe and alcoholic. Côte-Rôtie leads the pack, with Hermitage not far behind.
Southern Rhône 2019
4.5/5 A swelteringly hot, very dry year that was surprisingly successful, especially in Châteauneuf-du-Pape, both reds and whites. Elsewhere there are mixed results; some excellent wines, others with unbalanced alcohol or tough tannins.
‘I would not describe 2019 as a ‘great vintage’ – it’s a vintage of localised greatness. ’
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See Matt’s top scoring Rhône 2019 tasting notes and scores
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