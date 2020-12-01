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Rhône 2019 En Primeur: Full report

After tasting more than 1,300 wines for this year's Rhône vintage report, Matt Walls says 2019 is a powerful, ripe vintage showcasing a step-up in quality from 2018 with areas of localised greatness in both the north and south.
Matt Walls Matt Walls

In Brief: Rhône 2019 En Primeur

Northern Rhône 2019

4/5

A very hot, dry growing season resulting in some rich, opulent reds – sometimes overripe and alcoholic. Côte-Rôtie leads the pack, with Hermitage not far behind.

Southern Rhône 2019

4.5/5

A swelteringly hot, very dry year that was surprisingly successful, especially in Châteauneuf-du-Pape, both reds and whites. Elsewhere there are mixed results; some excellent wines, others with unbalanced alcohol or tough tannins.

‘I would not describe 2019 as a ‘great vintage’ – it’s a vintage of localised greatness. ’

See Matt’s top scoring Rhône 2019 tasting notes and scores

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