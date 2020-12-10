{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTBlNzVlMDVhODAwZTE1NjA3YmI4ZDdlMWY0ZjcyZTMzZWRkYjZhZjhhYzE3ZGU1YTc1YzM4YzNlODk1ZWExNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Lirac & Tavel 2019: Report and top scoring wines

There was surprise at the quality of Lirac and Tavel wines in 2019 given the hot vintage conditions with Matt Walls finding some very good whites and rosés.
Matt Walls Matt Walls

Climatic conditions on the west and east banks were broadly similar in 2019, and the Gard appellations display a similarly ripe, opulent style to its neighbours in the Vaucluse.

Scroll down to see Matt’s top Lirac & Tavel 2019 tasting notes and scores

Rodolphe des Pins of Château de Montfaucon says ‘it’s a great vintage – I was a bit surprised, I thought it would be more unbalanced.’

See Matt’s top Lirac & Tavel 2019 tasting notes and scores

See also

Rhône 2019 En Primeur: Full report plus top scoring wines
Northern Rhône 2019 report plus top scoring wines
Southern Rhône 2019 report plus top scoring wines

Latest Wine News