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Saint-Joseph 2019: Report and top scoring wines

Matt Walls says that although overripeness and high alcohol are recurring themes for 2019, there were some exceptional Saint-Joseph wines produced where winemakers found a sense of balance.
Matt Walls Matt Walls

Tasting the wines of this 50km-long appellation really underlined the difference in style and quality between the northern and southern poles of the Northern Rhône this year.

Scroll down to see Matt’s top Saint-Joseph 2019 tasting notes and scores

Those from around Chavanay, towards Côte-Rôtie, benefitted from the extra rainfall, and here it’s a lovely vintage. Further south, towards Cornas, the wines are often heavier.

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