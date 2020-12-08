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Condrieu and Château-Grillet 2019: Report and top scoring wines

Matt Walls says 2019 wasn't a great overall vintage for Condrieu, however the best sites rose to the challenge of the year and produced a handful of delicious and balanced wines with saltiness and minerality.
Matt Walls Matt Walls

With the extreme weather conditions in 2019, ‘you had to be very vigilant with the picking date,’ says Stéphane Ogier.

But it seems like most growers had to make an impossible choice this year in Condrieu, as sugar levels spiralled upwards while flavour ripeness lagged far behind.

Scroll down to see Matt’s top Condrieu and Château-Grillet 2019 tasting notes and scores

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