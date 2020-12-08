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Condrieu and Château-Grillet 2019: Report and top scoring wines
Matt Walls
December 8, 2020
With the extreme weather conditions in 2019, ‘you had to be very vigilant with the picking date,’ says Stéphane Ogier.
But it seems like most growers had to make an impossible choice this year in Condrieu, as sugar levels spiralled upwards while flavour ripeness lagged far behind.
Scroll down to see Matt’s top Condrieu and Château-Grillet 2019 tasting notes and scores
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