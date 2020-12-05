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Cornas 2019: Report and top scoring wines

The 2019 vintage has produced many atypical Cornas wines finds Matt Walls although the more moderate and balanced wines are delicious.
Matt Walls Matt Walls

This is a strange year for Cornas, which produced very ripe, accessible wines often with melted berries like a fruit coulis at their heart.

Scroll down to see Matt’s top Cornas 2019 tasting notes and scores

This may sound delicious – and the more moderate, balanced wines are – but most are atypical, simply not very Cornas-like.

See Matt’s top Cornas 2019 tasting notes and scores

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